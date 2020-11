Blightbound: disponibile l’aggiornamento Arcane Glamour

Da oggi è disponibile Arcane Glamour, nuovo aggiornamento per Blightbound, dungeon crawler sviluppato da Ronimo Games e pubblicato da Devolver Digital. Proprio il publisher ha fatto uscire per l’occasione un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le novità introdotte, come fa sapere la patch note sul sito ufficiale del gioco:

Una nuova area è pronta per essere esplorata dai tuoi eroi in Underhold: Underhold Depths . Quest’area presenta un nuovo boss: Haäken, the jailed.

. Quest’area presenta un nuovo boss: Haäken, the jailed. La randomizzazione degli incontri è qui! Sia la disposizione dell’arena che la composizione dei nemici possono ora cambiare casualmente tra le run.

I nemici d’élite Timataan, The fast wolf, Cultist M’Aarten, Broderick e Night Crawler possono ora essere incontrati durante il gioco.

Blight e tutte le statistiche e i consumabili che influenzano Blight sono stati rimossi dal gioco.

Notoriety è stata rimossa dal gioco.

Roland of Stendhall può ora essere trovato e salvato per unirsi alla tua banda di eroi. La sua storia personale può essere completata.

La storia personale di Karrogh, the Fearless Wolf può essere completata.

La storia personale di Nilbous Flann può essere completata.

Sono stati aggiunti 14 nuovi oggetti al gioco, insieme alle rispettive ricette (Shining Pendant, Hollow Ring, Trick Bomb, Grimoire of the Blight, Alchemist Material, Detection Rod, Underhold Shackles, Honor’s Demand, Duron’s Gift, Cleansing Touch, Maiden’s Crown, M’waans Moon, M’waans Half-moon, Carved Skull).

Più diversi altri cambiamenti per migliorare l’esperienza di gioco in Blightbound e delle novità nel tutorial.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che precedentemente era uscito l’aggiornamento Helping Hands.