My Hero One’s Justice 2: arriva Itsuka Kendo

Dopo il Weekend Clothes Pack dello scorso mese, Itsuka Kendo arriva oggi come personaggio giocabile di My Hero One’s Justice 2, il picchiaduro di Bandai Namco tratto dal manga di Kōhei Horikoshi. Da oggi è anche disponibile per l’acquisto un nuovo costume pack che contiene un nuovo outfit da Cheerleader per Itsuka Kendo e due set di abiti da weekend, dal nome Serious Set e Lively Set.

Il Serious Set è Izuku, Ochako, Iida e Todoroki, mentre il Lively Set vestirà Bakugo, Mineta, Kaminari e Ashido. Itsuka Kendo è il terzo personaggio DLC di MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Ogni personaggio è disponibile come parte del Season Pass o acquistabile separatamente.

Per l’occasione è stata pubblicata anche una patch di bilanciamento dei personaggi, con gli aggiornamenti: PS4:1.08, Switch:1.0.6, XB1:1.0.1.0, Steam:1.0.0.7, che potete vedere nel sito ufficiale (in inglese):

Qui sotto potete vedere il trailer di Itsuka Kendo.