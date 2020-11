Final Fantasy XVI: nuove info in arrivo all’inizio del 2021

Negli ultimi mesi, tanto si è parlato del nuovo Final Fantasy XVI e del suo sviluppo, di come parte di questo sia già completo e, quindi, ci si potrebbe forse aspettare una pubblicazione non troppo lontana. Tuttavia, oggi l’account Twitter ufficiale del titolo targato Square Enix, ha lasciato un nuovo messaggio.

Tale post, purtroppo, non fa altro che confermare quello che già sapevamo, ovvero che nuove informazioni di rilievo inerenti l’ultima fatica della storica saga arriveranno soltanto agli inizi del 2021. Al momento, non ha una data di rilascio, né una finestra approssimativa.

L’ultimo grosso passo fatto dallo studio nipponico è stato quello di istituire il sito teaser ufficiale, verso la fine del mese scorso. Potete provare a dargli un’occhiata dopo aver magari letto la nostra anteprima di Final Fantasy XVI, attualmente in sviluppo per PlayStation 5.

We'll have new information on #FF16 to share later in 2021, but before that – the entire #FFXVI team would like to wish you all a very happy holiday season!

However you're celebrating, please stay safe, and we'll see you again next year. pic.twitter.com/DJ31EMIvtC

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) November 25, 2020