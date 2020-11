Metro Exodus: il titolo arriverà su next-gen nel 2021

Se siete appassionati di giochi sparatutto survival horror con elementi stealth e anche di letteratura fantascientifica russa, non vi sarete certo persi Metro Exodus, il terzo capitolo della saga videoludica sviluppata da 4A Games per Deep Silver e ispirata alla serie di romanzi Metro di Dmitrji Gluchovskji. Uscito nel 2019, il titolo ha ottenuto un’accoglienza calorosa e un buon successo.

Ora Deep Silver e 4A Games (recentemente acquisito da Embracer Group) hanno annunciato, in occasione del Metro 10th Anniversary Studio Update, che nel 2021 Metro Exodus arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, in una versione next-gen che conterrà molti miglioramenti: un frame rate più alto, risoluzione migliorata, tempi di caricamento più brevi e il supporto per il ray tracing. Insomma tutto il pacchetto di migliorie tipiche per i giochi next-gen. Inoltre è stato annunciato che gli utenti che possiedono già una copia del gioco per PlayStation 4 e Xbox One, sia fisica che digitale, potranno effettuare l’upgrade gratuitamente.

A margine, 4A Games ha annunciato anche che il prossimo capitolo della serie di Metro, annunciato lo scorso agosto, è attualmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e S e per PC e che comprenderà “una completa revisione dell’engine [di 4A Games] e un render che trarrà vantaggio dalla nuova potenza, dalla capacità e dall’hardware garantito dalle nuove console”.

Anche se gli sviluppatori non hanno potuto rivelare molto sul nuovo titolo, è stato annunciato che si sta esplorando il territorio dei contenuti multiplayer: