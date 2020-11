FIFA 21: la versione PC non riceverà alcun miglioramento grafico

Con l’arrivo della nuova generazione di console, molti sviluppatori stanno cercando e hanno cercato di migliorare il più possibile i propri titoli su Xbox Series X e PlayStation 5. Parliamo ovviamente di miglioramenti di stampo grafico e, FIFA 21 di Electronic Arts non è esente da questo trattamento. Tuttavia, sembra che tali migliorie non verranno applicate alla versione PC del titolo calcistico.

Parlando con i colleghi di Eurogamer, il produttore esecutivo del titolo Aaron McHardy, ha rivelato che la versione PC rimarrà allo stesso livello dell’ottava generazione di console visto che, secondo la società, è la cosa migliore da fare per l’intera community del gioco.

Quando avviamo visto a quale generazione immettere sul mercato PC, abbiamo prima di tutto visto alle possibilità e potenzialità dei nostri giocatori su PC in base all’hardware di questi ultimi. Avendo la possibilità di vedere la potenza dei PC, abbiamo capito che se avessimo optato per dei miglioramenti, avremmo lasciato tante persone indietro che non avrebbero potuto giocare. Abbiamo così deciso di lasciare alla quarta generazione di FIFA la versione PC così da essere i più inclusivi possibile.