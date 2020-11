Foreclosed: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Foreclosed, di cui vi avevamo già parlato qualche mese fa tra le nostre pagine, torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer proprio durante l’evento dei Golden Joystick Awards 2020. Il titolo, con publisher Merge Games e sviluppatore tutto italiano Antab Studio, è un action shooter dalla forte impostazione narrativa e dai toni cyberpunk.

Si ispira fortemente alle graphic novel e ci farà seguire le disavventure di Evan Kapnos. Si ispira, nel dettaglio, anche a Max Payne e Deus Ex, oltre che alla graphic novel di Frank Miller “Hard Boiled”. Qui sotto potrete trovare la descrizione del prodotto mentre in calce vi lasciamo al gameplay trailer nuovo di zecca. Infine, teniamo a dirvi che Foreclosed sarà disponibile su PC (tramite Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch nel 2021.