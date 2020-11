OpTic Chicago collabora con Zippo per scaldamani

Lo Zippo HeatBank 9s è lo scaldamani ufficiale di OpTic Chicago , l’azienda di accendini con sede in Pennsylvania annunciata oggi. Lo scaldamani della società sarà utilizzato dalla squadra della Call of Duty League “mentre si allena per la prossima stagione della Call of Duty League“, ha detto la società.

I termini finanziari non sono stati divulgati. HeatBank 9s è disponibile esclusivamente sul negozio online di Zippo e tramite i canali Twitch dei giocatori di OpTic.

Zippo ha proclamato il suo supporto per OpTic Chicago l’11 novembre in un tweet, quando è stata diffusa la notizia che il co-proprietario e CEO di NRG Esports Hector “H3CZ” Rodriguez aveva riacquistato il marchio OpTic Gaming da Immortals Gaming Club e che i Chicago Huntsmen sarebbero stati rinominati a OpTic Chicago.

Il genitore di OpTic NRG aveva già una partnership in atto con Zippo, che includeva anche il suo team Apex Legends , un accordo che è stato annunciato a novembre 2019 .

Nel 2018, Zippo ha collaborato con Panda Global, organizzazione di Esport nordamericana incentrata sui giochi di combattimento .