Black Mesa: la Definitive Edition è disponibile da oggi!

Sono passati cinque anni da quando Black Mesa, il remake di Half-Life realizzato da alcuni fan riuniti nel Crowbar Collective, è entrato in accesso anticipato su Steam. Il gioco ha visto ufficialmente la luce lo scorso 5 marzo, ma oggi, finalmente, gli sviluppatori hanno potuto annunciare l’ultimo update, la Definitive Edition. Per tutti coloro che già possiedono il gioco questo aggiornamento arriverà in modo completamente gratuito.

La Definitive Edition di Black Mesa porta con sé numerosi miglioramenti e sia dal punto di vista del livello artistico che nell’ottimizzazione delle performance sui PC di fascia bassa. Ci sono stati miglioramenti un po’ su tutti i fronti: il capitolo Power Up ha ricevuto un complessivo miglioramento nell’illuminazione e nel gameplay mentre On a Rail (la mappa B) è stata completamente ristrutturata. Sono stati anche introdotti un supporto utente e sottotitoli in spagnolo, inglese, francese e tedesco.

Non tutto però è perfetto: rimangono alcuni problemi ben noti (come la famosa questione delle donne scienziato che non guariscono il giocatore), ma si può dire che con questo ultimo update Black Mesa sia completamente e veramente finito!

Una notizia meravigliosa per tutti i fan del capolavoro di Valve, Half-Life che, come gli eroici sviluppatori dei Black Mesa, non si erano voluti arrendere alla strada che il videogioco aveva preso.