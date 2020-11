XSET acquisisce il roster femminile di prim’ordine

Un’organizzazione di Esport nota come XSET ha recentemente acquisito un elenco di sole donne dal Team Originem. Sono considerate la migliore squadra femminile in Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) e hanno trascorso un anno ricco di eventi con la loro organizzazione precedente. La formazione del campionato si è classificata prima al DreamHack Summer Showdown che ha attirato l’attenzione di XSET, un marchio disegnato da Greg Selkoe che originariamente era il presidente di FaZe Clan. La sua storia di imprenditore è iniziata nel settore dell’abbigliamento con un marchio di moda chiamato Karmaloop.

Al giorno d’oggi è uno dei migliori nel settore degli Esport e ha in programma di realizzare i sogni per i suoi giocatori. Selkoe ha chiarito che XSET vuole integrare il proprio elenco CS:GO in tornei che includono squadre di soli uomini – un’opportunità per rompere la barriera tra i sessi nei giochi competitivi e nei grandi eventi.

XSET è qui

Oltre al piano del team di fare la storia in CS:GO , cosa porta in tavola il roster di XSET? Il Team Originem è stato considerato il miglior tveam femminile dopo aver vinto diversi titoli di livello C, incluso l’evento DreamHack Summer Showdown contro Galaxy Racer Esports Female. Hanno iniziato l’anno libero all’Ambush Female Invitational dove hanno battuto altre sette squadre sotto il nome di WeRunThisPlace. Successivamente è stato il loro finale di diecimila dollari al DreamHack Summer Showdown, che è stato il loro più grande evento fino ad ora. Sono rimasti imbattuti e sono passati al Galaxy Racer Invitational contro la loro squadra rivale da gennaio di quest’anno. Il Team Originem ha vinto il suo ultimo evento prima di cantare con XSET nel tentativo di far crescere il proprio roster.

Il Roster

Ciò che distingue XSET dal resto della concorrenza è la varietà di giocatori. Hanno leggende di CS:GO come Julia ” juliano ” Kiran e Zainab ” zAAz ” Turkie insieme a giocatori più giovani come Petra ” Petra ” Stoker e Anastasia ” kr4sylya ” Khlobystina . Sono supportati anche da noti investitori e sponsor, tra cui il rapper Swae Lee e la catena di ristoranti Wahlburgers. Un’altra figura chiave è l’uomo dietro le quinte con un’esperienza come nessun altro negli Esport. Selkoe ha formato più società in passato insieme al suo soggiorno presso FaZe come Presidente mondiale dell’azienda. Tutti questi ingredienti combinati possono creare un team pluripremiato disposto a competere con i migliori in CS:GO.

A causa della loro recente fondazione negli Esport, XSET farà il suo debutto il 10 dicembre al DreamHack Winter Open. Gli attuali partecipanti a quell’evento includono ESPADA, Movistar Riders e sAw. Le parentesi sono ancora in fase di configurazione prima degli incontri iniziali con XSET. Sono stati anche invitati all’evento DreamHack Showdown Winter contro altre sei squadre tra cui Arcane Wave e Galaxy Racer Female. Oltre a dominare i loro attuali inviti, XSET ha un obiettivo, ovvero competere contro i roster di soli uomini. Ci sono essenzialmente due ragioni principali per cui vogliono completare questa attività prima di ogni altra cosa. Prima di tutto, è un’opportunità per fare la storia in CS:GO come il primo roster di sole donne a competere in eventi importanti: un sogno che può essere realizzato solo con grandi giocatori e un’organizzazione altamente finanziata. La seconda cosa è che XSET vuole prendere parte a eventi ad alto guadagno come le major mondiali e i tornei BLAST.

XSET ha una grande squadra con giocatori ancora migliori e vuole raggiungere molti obiettivi negli Esport. Sono supportati da più sponsor e sono sempre nei media a causa delle loro apparizioni di celebrità. Si spera che possano superare il loro prossimo evento DreamHack e assumere CS:GO mentre fanno la storia allo stesso tempo.