Vigor: versione PS4 rimandata al periodo di vacanze

Bohemia Interactrive Studio ha recentemente annunciato che la versione PlayStation 4 di Vigor, shooter free-to-play, è stato rimandato al periodo di vacanze assieme alla versione PlayStation 5. Sarebbe dovuto uscire, di regola, oggi 25 novembre.

La gran parte del nostro studio sta nuovamente lavorando in remoto e abbiamo sovrastimato le nostre capacità e il tempo per far sì che fosse tutto pronto. Ci scusiamo per l’inconveniente.