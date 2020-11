PUBG Corp registra una società in India prima del lancio di PUBG Mobile India

PUBG Corporation ha registrato ufficialmente la sua azienda presso il Ministero degli affari societari (MCA) in India con il nome di PUBG India Private Limited, secondo un rapporto di AFK Gaming . La società è elencata come una “filiale di una società foregin” come da sito web MCA e ha sede a Bangalore in Karnataka.

Nei dettagli del firmatario vengono menzionati due nomi: Hyunil Sohn, che è a capo dello sviluppo aziendale di PUBG Corp., e Kumar Krishnan Iyer. Sebbene PUBG Corp. abbia rivelato i piani per il rilancio di PUBG Mobile in India all’inizio di questo mese, da allora sono stati fatti pochi progressi sul fronte. Un teaser che coinvolge personaggi e giocatori famosi è stato anche rilasciato sul canale YouTube di PUBG Mobile India, ma c’è stato poco in termini di data di lancio ufficiale.

Mentre l’annuncio e il trailer indicavano che il gioco sarebbe stato rilasciato prima o durante il festival di Diwali, rapporti contrastanti suggerivano che PUBG Corp stava affrontando sfide nell’ottenere l’approvazione del governo per lanciare il gioco. Nonostante abbia impegnato $ 100 milioni di dollari per far crescere il gioco in India e per modificarlo per soddisfare gli standard della nazione, ci sono stati dei problemi nell’ottenere un segnale verde dal governo.

PUBG Mobile è stato bandito in India all’inizio di settembre quando il governo indiano ha represso le società cinesi e gli investimenti nel paese. L’India era il paese con la più grande base di giocatori con varie fonti che suggerivano oltre 30 milioni di giocatori attivi prima che il gioco fosse bandito.