L’attacco dei giganti: l’ultima stagione sarà in due parti!

Con il 7 dicembre che si avvicina a grandi passi l’attenzione di tutti gli appassionati di anime del mondo è ormai concentrata sullo studio d’animazione MAPPA e sulla quarta stagione de L’attacco dei giganti. L’esordio in patria dell’adattamento animato dell’opera di Hajime Isayama sta infatti tentendo tutti con il fiato sospeso.

Tra nuove immagini e report di possibili problemi nella produzione dell’anime, i fan sono davvero in tensione per quello che, a tutti gli effetti, è l’evento più importante dell’anno nell’ambito del mondo anime. Se è vero che molto c’è ancora da scoprire sulla Final Season, sembra però confermato almeno un rumor che si era fatto largo negli scorsi mesi, e cioè che la serie potrebbe essere divisa in più parti.

A quanto sembra la conferma, indiretta, di una divisione della quarta stagione in due parti, sarebbe arrivata agli utenti giapponesi di Netflix. Il colosso dello streaming avrebbe infatti inviato a tutti i possessori dell’app un reminder (presto condiviso su Reddit) che conteneva tutte le opere in uscita dicembre, e che si riferiva alla serie di Isayama come L’attacco dei giganti: the Final Season part one.

Si tratta della prima prova concreta e tangibile del fatto che questa quarta stagione verrà effettivamente divisa, una soluzione che comunque era nell’aria dati i report che circondavano la serie. La divisione in due parti aiuterà infatti MAPPA ad allegerire la pressione e a lavorare in modo più disteso, per ottenere un prodotto finale migliore.

Lo studio d’animazione, che ha preso le redini della Final Season de L’attacco dei giganti da Wit Studios, ha mantenuto un silenzio quasi tombale sui dettagli di questa nuova stagione, diffondendo, tra l’altro, pochissime immagini, ma ogni segreto sta per essere svelato. L’esordio di Eren e dei suoi compagni del Corpo di Ricerca, impegnati nell’ultima, devastante guerra contro la nazione di Marley, sta per arrivare. Vi sentite pronti ad affrontarla?