Castelvania: ecco le prime immagini della quarta stagione

Che il colosso dello streaming, Netflix, stia da tempo investendo pesantemente sulla produzione di nuovi anime originale non è certo un segreto. Oltre ai nuovi progetti, come Blue Eye Samurai però, l’azienda sta continuando a spingere sulle opere di maggior successo come Castelvania.

La serie, prodotta da Frederator Studios e Powerhouse Animation Studios in collaborazione con Netflix e ispirata al classico del videogioco Castelvania III: Dracula’s Curse di Konami, ha raggiunto ormai la sua terza stagione e il suo successo continua a crescere. E finalmente oggi la serie ha svelato le prime immagini della quarta stagione dell’anime, che arriverà prossimamente.

Il direttore di Powerhouse Animation, Samuel Deats, ha voluto infatti condividere su Twitter due immagini che ci mostrano Trevor e Sypha mentre cercano di fermare i seguaci del culto di Dracula dall’aprire un portale con l’oltretomba per far invadere il mondo da un’orda di demoni. I due personaggi ci vengono mostrati con il nuovo look della quarta stagione.

La quarta stagione di Castelvania, che segue le vicende dei cacciatori di vampiri Trevor, Sypha, Belmont e Alucard, riprenderà da dove la terza si era interrotta, con i nostri eroi divisi in un mondo dove, con la morte di Dracula, moltissimi vampiri si stanno muovendo per reclamarne la corona.

Powerhouse Animation è reduce da un altro grande successo, Blood of Zeus, l’anime ispirato agli eventi della mitologia greca che a fatto il suo debutto, proprio su Netflix, all’inizio di novembre.

Just finished an incredible episode of Castlevania! I'm so proud of the whole team, I teared up! 😭 S4 is turning out PHENOMENAL!

As a little gift for Thanksgiving…Here's a couple screenshots from s4…. 👀✨ pic.twitter.com/gZJn6WDoLG

— Samuel Deats (@SamuelDeats) November 25, 2020