Nintendo eShop: le Cyber Offerte al via oggi

Festeggiate i giochi digitali con le Cyber Offerte in arrivo su Nintendo eShop e risparmiate fino al 75% su alcuni titoli selezionati da giovedì 26 novembre alle ore 15:00 fino a giovedì 3 dicembre alle 23:59 ora locale. Per la prima volta sconti su The Legend of Zelda: Link’s Awakening, e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch.

Con una vasta gamma di titoli in offerta, le Cyber Offerte hanno qualcosa per tutti. Che siate possessori di Nintendo Switch Lite in cerca di giochi per divertirti in movimento o veterani di Nintendo Switch alla ricerca di qualcosa di diverso da provare, le Cyber Offerte rappresentano una grande opportunità per espandere la vostra libreria di software e ampliare i tuoi orizzonti di gioco. Intanto, vi ricordiamo che per il terzo anno consecutivo è stato offerto lo stesso bundle di Switch per il Black Friday!

Date un’occhiata ad alcuni dei giochi in offerta qui sotto e vai sul Nintendo eShop per vedere la line-up completa dei titoli scontati: