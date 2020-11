The Seven Deadly Sins: svelati gli artisti della colonna sonora

Gennaio 2021 si avvicina sempre di più, e con lui anche l’esordio di una delle serie anime più attese nell’intero panorama shonen: The Seven Deadly Sins. Rimandato infatti dalla sua prevista premiere di ottobre a causa della pandemia da Covid-19, l’anime tratto dal manga di Nakaba Suzuki uscirà ufficialmente con la sua quarta stagione proprio all’inizio del nuovo anno.

E così sono cominciate a emergere anticipazioni e ghiotti particolari dedicati ai fan della serie, come ad esempio quali saranno gli artisti che parteciperanno alla colonna sonora della serie. Nell’ultimo promo televisivo infatti è stato svelato che l’opening theme verrà iterpretato da Akihito Okano, voce della famosa band nipponica Porno Graffitti. La canzone, dal titolo Let There Be Light, si può brevemente ascoltare nello spot stesso.

L’opening è stata scritta e arrangiata da Hiroyuki Sawano, che è autore e interprete anche della ending, intitolata time, in collaborazione con la cantante ed ex cosplayer ReoNa.

La quarta stagione di The Seven Deadly Sins potrà contare sul ritorno del cast originale (con Yuki Kaji nei panni di Meliodas), e soprattutto dello staff, capitanato dal regista Susumu Nishizawa, con lo sceneggiatore Rintaou Ikeda e il character designer Rie Nishino.

Inoltre, nell’attesa del 6 gennaio, e dell’uscita della nuova stagione dell’opera, Netflix sta trasmettendo un’intervista al creatore del manga originale, Nakaba Suzuki, sottotitolata in inglese: una bella occasione per i fan per scoprire qualcosa di più dell’universo che tanto amano.

Anche voi non vedete l’ora che arrivi la nuova stagione di The Seven Deadly Sins? Siete pronti a questo grande evento?