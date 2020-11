Demon Slayer Mugen Train: non tutti sono “entusiasti” del film

A oltre un mese dalla sua uscita nei cinema giapponesi, il successo travolgente di Demon Slayer Mugen Train, il film tratto dal manga di Koyoharu Gotoge, continua, e sta consentendo alla pellicola di macinare un record dopo l’altro. L’ultimo, in ordine di tempo, e di aver acciuffato il terzo posto tra i film di maggior incasso nella storia del cinema giapponese con l’impressionante cifra di 26 miliardi di yen e 20 milioni di biglietti staccati in nemmeno quaranta giorni.

Ora l’anime si trova dietro soltanto a due kolossal come La città incantata di Studio Ghibli e Titanic, ma soprattutto ha superato il celebrato Frozen della Disney e Your Name, un altro capolavoro dell’industria cinematografica giapponese. E proprio il regista di Your Name, Makoto Shinkai, non sembra essere tra le persone più felici di tanto successo.

Commentando bonariamente il sorpasso su Twitter infatti, Shinkai si è detto frustrato dalla celerità con cui Demon Slayer ha superato gli incassi del suo film. Il regista però ha sottolieato come tanto successo sia il sinonimo di un’industria cinematografica in piena salute, una notizia positiva per tutto il sistema:

“Cosa? Di già? LOL! Anche se mi sento un po’ frustrato, è nella natura di un’industria dell’intrattenimento in salute che i record vengano continuamente battuti vero? Farò del mio meglio ogni giorno per poter almeno realizzare dei buoni film”

Una polemica che non è una polemica dunque, e una presa di coscienza di quanto il successo di Demon Slayer Mugen Train faccia in realtà bene a tutto il sistema cinema nipponico (come non aveva mancato di sottolineare nemmeno il governo).

Insomma, Demon Slayer può continuare nella sua cavalcata trionfale, tanto più impressionante perché arriva nel bel mezzo di una pandemia globale, mettendo nel mirino niente meno che il grande classico di Hayao Miyazaki, La città incantata, che se ne sta al primo posto dei film col maggior incasso nella storia del Giappone dall’alto dei suoi 30.8 miliardi di yen. Una cifra fantasmagorica, che pure sembra perfettamente alla portata di questo film.

E se non vedete l’ora di scoprire quando Demon Slayer Mugen Train arriverà in Italia, continuate a seguirci!