The Game Awards 2020: chi ha ottenuto più nomination?

La settimana scorsa sono stati svelati tutti i giochi in gara nelle varie categorie dei The Game Awards 2020, con le candidature che sono state annunciate dall’ideatore dei premi, ovvero Geoff Keighley, che terrà la cerimonia di premiazione il prossimo 10 dicembre. Ma quale gioco ha ottenuto più candidature degli altri? La risposta è fin troppo scontata: The Last of Us Part II!

Con le sue 9 candidature (tra cui ovviamente quella per il titolo di Game of the Year), la creazione di Naughty Dog ha eguagliato il record di nomination ottenuto lo scorso anno da Death Stranding, che però ha portato a casa pochissime statuine. Secondo il nostro pensiero invece, il titolo con protagoniste Ellie e Abby dovrebbe fare incetta di premi. Di seguito i giochi più nominati:

The Last of Us Part II: 9 nomination

Hades: 8 nomination

Ghost of Tsushima: 7 nomination

Final Fantasy VII Remake: 6 nomination

Chi porterà a casa più premi in occasione dei The Game Awards 2020? Diteci le vostre previsioni!