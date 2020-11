Cuphead: il DLC “The Delicious Last Course” è stato nuovamente rinviato

Nulla da fare per “The Delicious Last Course”, il DLC appartenente a Cuphead. Studio MDHR ha infatti annunciato di aver posticipato la pubblicazione del contenuto aggiuntivo del suo titolo dal 2020 al 2021, ossia rinviandone l’uscita al prossimo anno. In realtà questa notizia era già nell’aria, dato che non erano giunti aggiornamenti sul DLC.

Vi ricordiamo che “The Delicious Last Course” fu annunciato nel 2018 e programmato nel 2019, per poi ricevere un rinvio al 2020 e in seguito, al 2021. Chad e Jared Moldenhauer, ovvero i due fratelli a capo dello studio, hanno spiegato in una lettera rivolta ai propri giocatori (e leggibile in calcia alla notizia) che la sfida di offrire un contenuto di qualità alta è molto impegnativa, ma deve essere portata a termine. Il team di sviluppo non vuole scendere a compromessi con il COVID-19, portando su console e PC un prodotto non finito e di dubbia qualità. Per questo, hanno deciso di concedersi ulteriore tempo finché non saranno sicuri che il DLC delizierà gli utenti.

Vi ricordiamo che Cuphead è disponibile su PlayStation 4 (ultima versione ad essere pubblicata), Xbox One, PC, Nintendo Switch ed è giocabile ovviamente in retrocompatibilità anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.