Fall Guys Ultimate Knockout: annunciata la Stagione 3

Fall Guys Ultimate Knockout ha ricevuto da parte del team di sviluppo Mediatonic e del publisher Devolver Digital il reveal della sua Stagione 3, cui nome è “Winter Knockout”. L’annuncio è arrivato tramite Twitter, con tanto di key-art relativa alla prossima stagione del titolo survival-platform.

Al momento non è stato ancora mostrato nulla della nuova Stagione 3, né tantomeno è stata svelata la data d’inizio. Stando a quanto appreso in-game però, il suo inizio è stimato intorno al 7 dicembre 2020. I giocatori hanno dunque ancora un po’ di tempo per completare il Pass della Stagione 2 del gioco e riscattare tutte le ricompense della Season in corso. Vi ricordiamo che Fall Guys Ultimate Knockout è disponibile solo su PlayStation 4 e su PC.

HUGE SHOUT OUT to everyone for working together and completing this puzzle!

I'm pleased to announce the theme of #FallGuysSeason3 is…

❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️

Or, as I personally like to call it:

❄️ Fall Guys goes brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) November 25, 2020