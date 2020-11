MSI ha rinviato il rilascio delle 3080 e 3090 per risolvere dei problemi

MSI, celebre azienda nel settore tecnologico, ha annunciato che le spedizioni per i suoi modelli RTX 3080 e 3090 Suprim sono state rinviate. La motivazione fornita dall’azienda è stata giustificata dalla risoluzione di alcuni presunti problemi legati al top di gamma dell’azienda.

Tuttavia, la stessa MSI ha poi ammesso di non aver trovato nessun difetto nei loro ultimi prodotti, ragion per cui a breve tutti gli ordini verranno completati normalmente. L’intero comunicato è stato fornito direttamente a Tom’s Hardware, il quale ha riportato l’intero svolgimento della, fortunatamente, falsa complicanza che non sarebbe stata la prima nel corso di quest’anno sciagurato.