Razer annuncia la prossima tappa del Razer Invitational

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia la prossima tappa del suo tour globale di esport con il Razer Invitational – Europe (RI-Europe), il più grande torneo open del suo genere nel vecchio continente.

Sull’onda del travolgente successo del primo Razer Invitational – SEA all’inizio di quest’anno, e del grande entusiasmo suscitato dal torneo – LATAM in corso in questi giorni, Razer Invitational continua il suo tour globale facendo tappa in Europa. Partecipando a una serie di tornei inclusivi di Fortnite, i gamer di ogni livello, sia che si tratti di un dilettante alle prime armi, di un gamer esperto o di un professionista, possono fare squadra con alcune delle stelle più famose della regione e competere per aggiudicarsi premi in denaro e hardware.

Le iscrizioni al RI-Europe si aprono oggi. Saranno organizzati sei tornei dal 10 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021, per un massimo di 5000 giocatori per singolo torneo. Ogni settimana si disputeranno 3 giornate di match, con fasi di qualificazione e playoff nei primi due giorni, che culmineranno nelle finali ogni sabato.

Per maggiori dettagli sul Razer Invitational – Europe, informazioni sulle iscrizioni e gli orari delle qualificazioni, i canali da seguire e dove guardare i tornei, visitare il sito ufficiale dell’evento o la pagina Facebook del Team Razer.