Disgaea 6 Defiance of Destiny: il terzo trailer aggiunge nuove funzioni

Nippon Ichi Software ha rilasciato il terzo trailer ufficiale di Disgaea 6: Defiance of Destiny, così come nuove informazioni e screenshot che introducono nuovi personaggi principali come Melodia e Piyori, nuovi personaggi generici come Evil Eye e Clawed Shell, e i nuovi sistemi Juice Bar e D-Merit Points. Disgaea 6: Defiance of Destiny uscirà per PlayStation 4 e Switch il 28 gennaio 2021 in Giappone e per Switch nell’estate 2021 in Nord America ed Europa. Per maggiori informazioni sul titolo visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica dei nuovi dettagli:

Aggiunta di Nuovi Personaggi

Melodia (doppiato da Kokoro Nanami)

Piyori Nijino (doppiato da Fuuka Izumi)

Evil Eye

Clawed Shell

introduzione di personaggi delle versioni precedenti

Prinny

Zombie

Sea Angel

Drago

Succube

Cavaliere

Guerriero Alato

Nuovi Mondi

Mondo musicale

Mondo della televisione

Negozio delle abilità e delle abilità speciali

Le abilità sono abilità specifiche del personaggio che rimangono attive fintanto che vengono soddisfatte determinate condizioni. Ci sono due tipi di abilità: abilità uniche, che sono specifiche di un personaggio e abilità comuni che possono essere sostituite tra di loro: puoi equipaggiare tutte le abilità comuni consentite dal tuo costo massimo, quindi sostituiscile in base al tuo stile di gioco. Le abilità speciali possono essere suddivise in vari tipi come l’attacco e il recupero che richiedono di spendere SP in battaglia. Le abilità speciali sono specifiche del personaggio.

Le abilità speciali e le abilità di Zed

Unique Evility: Super Reincarnation Qualified – Aumenta il danno del +1 percento per ogni Super Reincarnation. (Aumento massimo del 200%.)

– Aumenta il danno del +1 percento per ogni Super Reincarnation. (Aumento massimo del 200%.) Common Evility: Zombie Reviva” – Risorge sul pannello di base dopo la morte. (Può essere utilizzato solo una volta per fase)

– Risorge sul pannello di base dopo la morte. (Può essere utilizzato solo una volta per fase) Abilità speciale: Thunder Rush – Un’abilità speciale di tipo vento che crea fulmini e respinge il nemico. L’effetto di contraccolpo spinge indietro il nemico attaccato.

Nuovi Sistemi di Gioco