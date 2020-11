Nvidia RTX 3060 Ti: leakati i benchmark

Nelle ultime ore, sono stati leakati i benchmark della scheda video che entrerà a far parte della nuova gamma targata Nvidia, RTX 3060 Ti. Nello specifico, tutti i risultati sono arrivati grazie a Videocardz. Sono state comparate la GPU sopracitata ed il modello 3070, nello specifico.

Apparentemente, la Nvidia RTX 3060 Ti si è posizionata di circa del 10% più in basso rispetto alla versione successiva. Tuttavia, la differenza di prezzo tra le due schede video non è molta, visto che parliamo di circa 100 euro. Ragion per cui fare uno sforzo economico in più potrebbe ripagare enormemente, sebbene anche il prodotto in discussione sia stato dichiarato più performante della vecchia e cara 2080 SUPER.