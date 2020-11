Rocksmith Remastered: Ubisoft a lavoro per migliorare il titolo

Dopo cinque anni, Ubisoft ha smesso di pubblicare nuovi brani DLC per Rocksmith Remastered, pubblicando l’ultimo all’inizio di quest’anno: i fan del titolo, sperano che la società migliori il potenziale sequel del franchise Rocksmith. Ora, la Ubisoft, si è finalmente decisa a rivelare gli elenchi di lavoro riguardanti il titolo, pubblicando una descrizione del lavoro di un software per chitarra e basso. Di seguito una panoramica del software:

Trascrizione accurata di musica per chitarra e basso utilizzando un software proprietario

Controlla le tracce delle note e le trascrizioni vocali con ponderazione e attenzione ai dettagli

Utilizza una mappatura temporale per i file audio

Analizza le canzoni per identificare e valutare le accordature della chitarra e le tecniche associate

Altri elenchi di lavoro di Ubisoft su Rocksmith Remastered includono: descrizioni di produttore, designer dell’interfaccia utente, analista musicale e tester che menzionano specificamente Rocksmith. Se questi annunci di lavoro si trasformano effettivamente in qualcosa di concreto per quanto riguarda un sequel, potrebbe esserci anche un focus online per il franchise: per Rocksmith Remastered, la Ubisoft dovrebbe concentrarsi maggiormente sul multiplayer online e potrebbe aggiungere la batteria e la voce; altre descrizioni del lavoro fanno riferimento al potenziale della trascrizione vocale, prestandosi all’idea che potremmo vedere qualche componente vocale nel sequel.