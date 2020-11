Yuoni: survival horror annunciato per console cross-gen, next-gen e PC

L’editore Chorus Worldwide e lo sviluppatore giapponese Tricore hanno annunciato il gioco survival horror Yuoni per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC. Verrà lanciato nella primavera del 2021. Yuoni supporterà la risoluzione 4K e 60 frame al secondo su PlayStation 5, Xbox Series e PC. Sarà giocabile per la prima volta, in risoluzione 4K, al Digital Games Expo 2020 presso Akihabara UDX a Tokyo, in Giappone, il 29 novembre. Di seguito una panoramica del gioco:

Ehi, vuoi giocare a Yuoni? Con quelle parole, la ragazza fu trascinata via in un altro mondo tinto nel bagliore della sera. Un edificio scolastico, una vecchia casa in stile giapponese, un cupo ospedale … un mondo al tramonto che unisce nostalgico e sinistro.



La prima metà del gioco è un game of hide and seek in cui devi trattenere il respiro, nasconderti dai nemici e cercare oggetti, mentre la seconda metà è un game of tag in cui devi sfuggire all’avvicinarsi nemici. Yuoni è un gioco d’azione horror in prima persona con due facce completamente diverse. Il precedente gioco di Tricore, Yuoni: Rises, è un horror visual novel lanciato per PC tramite Steam nell’aprile 2019, seguito da Switch tramite il Nintendo eShop a febbraio 2020. Secondo l’ultimo numero di Weekly Famitsu, Chorus Worldwide sta anche valutando di lanciare il titolo anche su altre piattaforme.