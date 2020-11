Cyberpunk 2077: prestazioni buone anche su PS4 e Xbox One

Da qualche tempo ci si chiede se Cyberpunk 2077 sarà in grado di raggiungere un livello accettabile di prestazioni su PS4 e su Xbox One: gli stessi sviluppatori della CD Projekt RED hanno finalmente risposto e sono intenzionati a rilasciare per il gioco un Metascore 90+ in caso di successo: hanno ritardato il gioco di tre settimane, per ottimizzarlo ulteriormente sulle console cross-gen, ora l’unico interrogativo rimasto è chiedersi come il titolo si comporterà su PS4 e Xbox One. Il CEO di CD Projekt Red Adam Kicisnki ha recentemente parlato della stessa cosa durante la recente chiamata trimestrale degli investitori della società, e ha affermato che quelle tre settimane aggiuntive hanno aiutato lo sviluppatore a portare il gioco a un livello migliore di prestazioni per le console cross-gen:

Voglio dire, la PS5 è fantastica. PS4 è ancora molto buona, voglio dire, abbiamo avuto quelle tre settimane in più e abbiamo ottenuto molto in questo tratto finale. Quindi, riteniamo che il gioco funzioni alla grande su ogni piattaforma.

Vale la pena notare che anche se abbiamo visto Cyberpunk 2077 in esecuzione su Xbox One X e PS4 Pro, non abbiamo ancora visto alcun gameplay sulle macchine di base. Kicisnki, tuttavia, afferma che il gioco si comporta sorprendentemente bene su quelle due macchine, per un gioco delle sue dimensioni:

Certo, un po’ più basso rispetto alle versioni pro, ma sorprendentemente buono, direi per un mondo così vasto. Quindi, un po’ più in basso, ma molto buono. Questa è la risposta.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre per PS4, Xbox One, PC e Stadia e sarà giocabile su PS5 e Xbox Series X e Series S tramite retrocompatibilità, con le porte di nuova generazione in arrivo il prossimo anno. Su PS4, il gioco verrà spedito su due dischi Blu-ray . CD Projekt RED ha anche insistito sul fatto che il gioco non verrà posticipato oltre la data di lancio del 10 dicembre.