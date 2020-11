Mads Mikkelsen confermato come Gellert Grindelwald

Dopo aver inizialmente smentito le voci secondo cui era stato scelto per sostituire Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald per Animali fantastici 3, Deadline riporta che l’ex protagonista di Hannibal Mads Mikkelsen è stato ufficialmente scelto dalla Warner Bros. per assumere il ruolo di principale antagonista nel prossimo film della serie prequel di Harry Potter.

Fonti in precedenza avevano riferito che David Yates, attualmente al lavoro per girare il prossimo capitolo del franchise prequel di Harry Potter, avesse stilato un elenco di potenziali attori per sostituire Johnny Depp nel ruolo del malvagio Grindelwald e che Mads Mikkelsen era la sua prima scelta. Ora lo studio ha riferito ufficialmente di aver ingaggiato la star danese di 54 anni per interpretare la parte. A Depp è stato chiesto di lasciare il franchise per aver perso la causa per diffamazioni contro un tabloid britannico, ma secondo quanto riferito verrà comunque pagato il suo intero stipendio per il film nonostante abbia girato solo un giorno.

Animali Fantastici 3 vedrà nuovamente il ritorno del premio Oscar Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander, Katherine Waterston nei panni di Tina Goldstein, Dan Fogler nei panni di Jacob Kowalski, Alison Sudol nei panni di Queenie Goldstein, Ezra Miller nei panni di Credence, Jude Law nei panni di Albus Silente e Jessica Williams nei panni della professoressa Eulalie Hicks.

Il terzo capitolo sarà nuovamente diretto da David Yates da una sceneggiatura scritta da J.K. Rowling e Steve Kloves. L’uscita al cinema è prevista per il 12 novembre 2021. Il film precedente del franchise prequel di Harry Potter, Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, ha guadagnato $653 milioni al botteghino mondiale. I primi due film di Animali fantastici sono stati diretti da David Yates, da una sceneggiatura di J.K. Rowling e prodotto da David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram. Salvo imprevisti Animali fantastici 3 uscirà nelle sale il 15 luglio 2022.