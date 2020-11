Spider-Man 3 potrebbe avere anche il live action di Miles Morales

Sebbene Peter Parker sia l’unico Spider-Man live-action in questo momento, Miles Morales potrebbe unirsi presto al Marvel Cinematic Universe, e potrebbe già essere inserito in Spider-Man: Homecoming 3. Probabilmente l’interesse per Miles Morales non è mai stato così alto. Sebbene fosse già popolare tra i lettori di fumetti, è diventato un nome più importante nella cultura pop negli ultimi anni grazie a Spider-Man: Into the Spider-Verse (disponibile in streaming su Disney +) e ora con l’uscita di Spider-Man: Miles Morales. Ciò ha solo aumentato la richiesta di Miles per il suo debutto live-action.

Con Sony, Disney e Marvel Studios che condividono al momento lo Spider-Man di Tom Holland, i fan in precedenza avevano ipotizzato che Miles potesse debuttare sul grande schermo all’interno dell’universo di Venom. Ma l’MCU ha già gettato le basi per includere anche il personaggio preferito dai fan. Il cast di Spider-Man: Homecoming includeva Donald Glover, e anche se non interpretava Miles come aveva fatto pubblicamente, il suo ruolo di Aaron Davis ha aiutato a mettere le basi. Aaron Davis è lo zio di Miles Morales e una scena cancellata di Spider-Man: Homecoming includeva il nome di Miles. Sebbene la sua età non sia mai stata specificata, Miles ora potrebbe avere cinque anni in più se non fosse stato fotografato da Thanos e più vicino all’età che ha adesso Peter Parker. Vi terremo senz’altro aggiornati qualcosa ci fossero novità!