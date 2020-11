Star Wars Squadrons: arrivato il supporto ai 120 fps su Xbox Series X e S

Star Wars Squadrons, ultimo titolo ambientato nell’universo di Star Wars targato Electronic Arts che ha recentemente raggiunto un buon numero di copie digitali vendute, ha in queste ore ricevuto un aggiornamento per la next-gen. Parliamo del supporto ai 120 fps, il quale sicuramente andrà ad arricchire l’esperienza dei giocatori in possesso delle console appena uscite.

O così sarebbe dovuto essere, visto che la stessa EA dichiarò che tale patch sarebbe arrivata su entrambi i sistemi Sony e Microsoft. A quanto pare, infatti, l’aggiornamento è arrivato sì su entrambi gli hardware ma solo la versione della console Microsoft ha ora il supporto ai 120 fps.

Su PlayStation 5, per quanto migliori l’impatto grafico e l’illuminazione in generale, dei 120 fps neanche l’ombra, almeno per il momento. Su Xbox Series X e S inoltre, è ora possibile scegliere la modalità Performance o Migliorata, a seconda delle quali si avrà un frame rate più stabile con un minor impatto grafico o viceversa con l’altra modalità. Qui è disponibile l’intera patch log e, nel frattempo, vi ricordiamo che Star Wars Squadrons è disponibile per PC, Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.