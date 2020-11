Assassin’s Creed Valhalla: il nuovo update riduce lo screen tearing su Xbox Series X

Il grosso publisher e sviluppatore francese Ubisoft, ha annunciato nella giornata di ieri che quest’oggi sarebbe arrivato un nuovo aggiornamento per tutte le versioni disponibili di Assassin’s Creed Valhalla. Si tratta della patch 1.0.4 e va a migliorare la situazione in generale per vari bug ma nello specifico e almeno su Xbox Series X, ridurrà lo screen tearing.

Difatti, uno dei problemi più comuni del titolo targato Ubisoft, parlando sempre della versione Xbox Series X, era proprio lo screen tearing troppo presente. A detta dello sviluppatore, per fortuna, tale patch andrà a migliorare la situazione, non solo riguardo il suddetto problema ma anche altro.

Qualora voleste dare uno sguardo approfondito all’intera patch note, potete proseguire su questo link. L’aggiornamento precedente di Assassin’s Creed Valhalla ha invece risolto la tediosa questione dei salvataggi corrotti. Vi ricordiamo che l’ultima fatica interamente dedicata al mondo degli Assassini è disponibile su PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia e Amazon Luna.