This War of Mine: nuovo update per la versione Nintendo Switch

11 bit Studios ha pubblicato quel piccolo gioiello di This War of Mine su Nintendo Switch nel 2018. Allora, lo studio iniziò anche col pubblicare nuovi contenuti per tutte le piattaforme per celebrare il terzo anniversario del gioco. Ora è finalmente tutto disponibile su tutte le piattaforme.

Adesso infatti, anche la versione Nintendo Switch è completa dei DLC The Last Broadcast e Fading Embers. I due nuovi scenari, completamente gratuiti, presentano narrative di altissimo livello. Uno, vede i giocatori vestire i panni di un operatore radio solitario che decide quali verità condividere con gli ascoltatori in un periodo buio come quello. L’altro vedrà i giocatori impegnati nello scegliere tra la sopravvivenza di un uomo o di una cultura.

Inoltre, tale update, aggiunge anche la possibilità della storia non lineare, ovvero che i giocatori potranno cambiare il finale in base alle loro scelte. Infine, vi informiamo del fatto che, prorio sulla console ibrida nipponica, This War of Mine è ora disponibile in forte sconto, si parla del 75%, e durerà fino al 30 novembre quindi vi conviene sbrigarvi.