Rainbow Six Siege su PS5 sfrutterà le caratteristiche del DualSense

Qualche giorno fa vi abbiamo detto riguardo l’arrivo dell’acclamato FPS competitivo Rainbow Six Siege sulle console di nuova generazione, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Oggi, siamo qui per continuare a parlare delle nuove versioni del titolo Ubisoft e, in particolare, di quella per la console Sony.

Non poteva mancare, per un FPS di questo livello, il supporto ad una delle migliori caratteristiche di PlayStation 5. Stiamo parlando ovviamente del DualSense e di come esso verrà sfruttato dalla produzione di stampo francese.

Usando i grilletti adattivi infatti, il gioco emulerà la resistenza del grilletto dell’arma, la quale varierà da arma ad arma. Inoltre, anche il feedback aptico verrà sfruttato, probabilmente per eventi come gli impatti. Armi, esplosioni, gadget e tanto altro andrà a costituire un feedback tra le mani dei giocatori.

Rainbow Six Siege è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One e arriverà su Xbox Series X|S e PlayStation 5 il giorno 1 dicembre.