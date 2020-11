FaZe Clan collabora con Casio per un orologio in edizione limitata

Casio e FaZe Clan hanno collaborato per un orologio G-Shock in edizione speciale che celebra il decimo anniversario dell’organizzazione di Esport.

Il modello DW6900, che sarà disponibile in quantità limitate, ha un nome di modello ufficiale di DW6900FAZE20-4CR.

Si presenta in un accento rosso brillante con motivi mimetici tigre rossa. A parte il logo del clan FaZe sopra i quadranti, l’orologio digitale lampeggia le parole “FAZE UP” quando si attiva la luce LED.

Il logo si trova anche sulla piastra posteriore dell’orologio.

Se conosci qualcuno che è un grande fan del Clan FaZe e che gioca a giochi come Call of Duty, Counter Strike: Global Offensive o Fortnite, allora questo è il regalo di festa perfetto per loro! L’orologio viene fornito in uno speciale barattolo di latta FaZe Clan con gli stessi motivi del cinturino dell’orologio.

Si prevede che sarà venduto al dettaglio per $ 150, ma i fan dovranno aspettare il calo di FaZe x G-Shock questo fine settimana.

Maggiori dettagli verranno alla luce su questo orologio FaZe x G-Shock questo sabato alle 4:00 GMT + 8 sul sito web del negozio ufficiale dell’organizzazione.

Quando si tratta di costosi orologi Esport, nulla si avvicina alla collaborazione di Fnatic con Gucci . È disponibile in nero e arancione e presenta il logo Fnatic, il tutto per 1.400 dollari.