Quali sono le squadre qualificate per il primo Super Weekend PUBG

Il PMGC presenta 24 squadre da tutto il mondo in competizione per una parte del montepremi di 2 milioni di dollari. La fase di campionato del campionato globale si giocherà fino al 20 dicembre con le prime 16 squadre che si qualificheranno per le finali PMGC all’inizio del 2021.

La fase del campionato ha un formato unico. In ciascuna delle quattro settimane, le 24 squadre giocheranno nei giorni feriali (martedì e mercoledì). Questi saranno giocati in un formato round-robin tra tre gruppi di otto squadre ciascuno. Da qui, le prime 16 squadre avanzeranno al Super Weekend (venerdì, sabato e domenica) che assegnerà Championship Point. Sulla base di questi punti del campionato, verranno determinati i finalisti del PMGC.

Le classifiche di gioco nei giorni feriali verranno ripristinate ogni settimana. La posizione del Super Weekend, tuttavia, verrà mantenuta.

Ecco le 16 squadre che si sono qualificate per il primo Super Weekend. Le squadre sono in ordine di posizione nel gioco dei giorni feriali.

Bigetron Red Aliens Loops Esports Futbolista Aerowolf Limax A7 Esports Segreto della squadra 4 Uomini arrabbiati Nova XQF Konina Power RRQ Athena Cacciatrici improvvise Secret Jin Eseguire Klas Digital Athletics Power888 KPS API BLU

Le otto squadre che non saranno in azione questo fine settimana sono:

Na’Vi ZEUS Esports DIO Archer Gaming DRS Gaming The Unnamed A1 Esports Elite United Team

Il PMGC tornerà venerdì 27 novembre per il primo giorno del Super Weekend. I fan possono sintonizzarsi alle 5:00 CT per seguire l’azione sui canali YouTube , Facebook e Twitch di PUBG Mobile Esports .