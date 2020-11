Greedfall in arrivo su PS5 e Xbox Series

A poco più di un anno dalla sua uscita, il successo raggiunto da Greedfall, l’RPG di casa Spiders che ci trasporta nel XVII secolo e sulla fantastica isola di Teer Fradee, è stato sensazionale. Il gioco ha raggiunto quota un milione di copie vendute lo scorso agosto, e non intende certo fermarsi.

Proprio grazie al successo e ai feedback positivi dei fan, Spiders ha annunciato che l titolo arriverà anche su PlayStation 5 e su Xbox Series X e S. Insieme alle versioni per next-gen arriveranno anche dei nuovi contenuti per il gioco, una buonissima notizia per tutti i fan, soprattutto perché, inizialmente, il developer sembrava avere ben altri piani. Per il momento Spiders non si è esattamente sbottonata sulle notizie, ma ulteriori informazioni sulla data d’uscita e soprattutto sui miglioramenti previsti nelle versioni per le console di nuova generazione sono attese a giorni.

Ma Spiders non è solo Greedfall. La casa di sviluppo ta infatti lavorando anche a un altro titolo, Steelrising, annunciato lo scorso luglio, e dalla trama decisamente intrigante. Ambientato in una Francia del XVIII secolo alternativa, il videogioco ci vedrà impersonare i panni di Aegis, guardia del corpo robotica della regina Maria Antonietta, intenta a salvare la popolazione francese da un’orda di robot killer scatenati dal re Luigi XVI. In via di sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC, Steelrising non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Così come non ce l’ha la versione next-gen di Greedfall,che intanto però è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Rimanete con noi per tutti gli ulteriori aggiornamenti!