Ubisoft rivela la roadmap di Rainbow Six Esports

La società di videogiochi francese Ubisoft ha annunciato una roadmap per i suoi prossimi eventi Esport di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege . In virtù della pandemia COVID-19 in corso, tutti i tornei non ospiteranno un pubblico almeno per tutto il mese di febbraio del prossimo anno.

La campagna Esport di Rainbow Six 2020 si concluderà con le finali regionali 2020 che si svolgeranno da novembre a gennaio. Mentre le finali della lega latinoamericana si svolgeranno come un evento LAN seguendo rigorose misure di sicurezza sanitaria, le tre finali della lega regionale rimanenti in Europa, Asia-Pacifico e Nord America si svolgeranno online. Le finali dell’Asia-Pacifico saranno suddivise in tre finali di divisione (North Division, Oceania e Asia meridionale) e le finali della lega nordamericana saranno suddivise nelle finali della divisione Canada e nelle finali della divisione USA.

Il principale evento annuale del calendario competitivo di Rainbow Six Siege, il Six Invitational 2021, si terrà a fine febbraio e segnerà il primo grande torneo internazionale sulla scena da quando il precedente Six Invitational si è svolto a Montreal nel febbraio di quest’anno. Il Six Invitational 2021 ospiterà 20 squadre provenienti dalle quattro regioni principali del circuito di Esport di Rainbow Six , che si sfideranno offline senza pubblico e seguendo rigorose misure di sicurezza sanitaria. L’evento si terrà in un luogo e luogo da annunciare in Europa.

Ubisoft rilascerà informazioni sui sei maggiori di maggio e agosto 2021 del prossimo anno.

Inoltre, la società ha rilasciato una dichiarazione sulla Rainbow Six World Cup, annunciata a settembre dello scorso anno. Poiché la Coppa del Mondo è pianificata come un livello di competizione indipendente senza alcun impatto sul normale circuito di Esport di Rainbow Six , Ubisoft ha deciso di posticipare la Coppa del Mondo di Rainbow Six inaugurale al 2022.