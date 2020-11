One Piece: il manga potrebbe durare più a lungo!

La pandemia da Covid-19, si sa, ha cambiato la vita di tutti noi e ha causato numerosi ritardi nell’industria dell’intrattenimento in generale, e i quella degli anime giapponesi nello specifico, ma potrebbe aver avuto anche un inatteso risvolto positivo per tutti i fan di One Piece.

In una recente intervista rilasciata a Fuji TV infatti (e riassunta dall’utente Twitter @RanobeSugoi) Eiichiro Oda avrebbe affermato che, se la situazione sanitaria rimarrà la stessa, la sua precedente previsione di concludere la serie in cinque anni non sarà rispettata e che ne serviranno invece ben dieci!

Il manga di One Piece è già stato vittima delle conseguenze del coronavirus, con ritardi e capitoli posticipati, anche a causa del cattivo stato di salute del maestro Oda. Ritardi che, secondo alcune voci, potrebbero anche portare l’attesissimo capitolo 1000 a uscire solo nel 2021.

Al momento il manga di Oda si trova nel bel mezzo dell’arco narrativo di Wano e i pirati di Cappello di Paglia stanno affrontando la più grande minaccia mai vista finora: l’alleanza tra due dei Quattro Imperatori, Kaido e Big Mom. I fan non vedono l’ora di sapere come faranno Luffy e i suoi a sconfiggere dei così potenti avversari che cosa succederà dpo al mondo di One Piece. Dopo quasi trent’anni di serializzazione, Eiichiro Oda è ancora in grado di sorprendere e tenere col fiato sospeso i suoi fan. Sembra infatti che, oltre a parlare della fine del manga, nella sua intervista a Fuji TV il maestro si sia anche lasciato scappare qualcosa sulla possibile morte di uno dei pirati che sono saliti sulla Thousand Sunny. A chi si sarà riferito?

Per tutte le novità su One Piece continuate a seguirci su Gamesvillage!