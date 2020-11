My Hero Academia: ecco l’omaggio a Bakugo

Va di gran moda tra i mangaka l’uso di farsi degli omaggi reciproci, spesso disegnando i personaggi iconici di un collega riletti e rivisti secondo un altro stile. Recentemente era successo con Keisuke Itagaki, che aveva voluto omaggiare Eiichiro Oda. Ed è perfettamente comprensibile che a ricevere questo onore stavolta stia stato Kohei Horikoshi, il cui manga, My Hero Academia, sta battendo tutti i record, mentre si prepara all’arrivo della sua quinta stagione anime e del terzo lungometraggio.

A tributare il suo rispetto all’opera del collega è stata Mengo Yokoyari, autrice di Scum’s Wish, un famoso manga e anime seinen serializzato da Big Gangan di Square Enix tra il 2012 e il 2017. Yokoyari ha voluto infatti pubblicare una sua reinterpretazione di uno dei veri fan favourite di My Hero Academia, Bakugo Katsuki, il rivale di Izuku. Un omaggio che arriva in un momento particolarissimo per il personaggio (attenzione, se proseguirete troverete degli spoiler!).

Bakugo infatti, nell’ultimo capitolo del manga di Horikoshi, è stato attaccato da Shigaraki, il capo dell’Unione dei Villain ed erede dell’All for One, e nonostante i suoi grandi poteri, il giovane eroe è stato gravemente ferito. Rimane da vedere dunque se Bakugo riuscirà a sopravvivere alla Paranormal Liberation War.

Intanto però i suoi fan possono consolarsi con il bellissimo artwork della Yokoyari, che, ad anni di distanza dalla conclusione della sua serie, dimostra di essere ancora in formissima! Cosa ne pensate? Vi piace vedere il famoso eroe di My Hero Academia ritratto con questo nuovo stile?