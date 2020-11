Square Enix: il programma “Work-From-Home” al via a dicembre

Square Enix ha annunciato che presto iniziare la sua personale lotta contro il Coronavirus Covid-19, permettendo a tutti i suoi dipendenti di lavorare tranquillamente e in sicurezza dalle proprie abitazioni. Il programma “Work-From-Home” inizierà ufficialmente a partire dall’1 dicembre 2020 e sarà esteso proprio a tutti i dipendenti della compagnia nipponica.

Questo programma dovrebbe garantire la continuazione dei lavori sulle varie produzioni interne di Square Enix, diventando un vero e proprio nucleo permanente del sistema di lavoro dell’azienda. Square mira a implementare un ambiente di lavoro flessibile e diversificato, nonché a rafforzare la produttività e creare un equilibrio ottimale tra lavoro e vita privata per i propri dipendenti. ecco tutti i dettagli del programma:

Square Enix designerà ogni dipendente come “domiciliare” (che lavora in media almeno tre giorni alla settimana da casa) o “ufficio” (che lavora in media almeno tre giorni alla settimana dall’ufficio). In generale, tutti i dipendenti idonei saranno designati come “domiciliati”. I capi divisione designeranno alcune posizioni o singoli dipendenti come “sede di ufficio”, secondo la natura del lavoro coinvolto.

I cambiamenti di stato saranno consentiti su base mensile a seconda dell’intensità delle mansioni di un dipendente. Square Enix prevede che circa l’80% dei dipendenti sarà a casa a dicembre, il primo mese di implementazione del programma. Di seguito tutte le società idonee al programma “Work-From-Home”:

Square Enix Co., Ltd.

Square Enix Holdings Co., Ltd.

Luminous Productions Co., Ltd.

Va ricordato che il programma fu messo in atto la prima volta nel mese di febbraio 2020, per contrastare la prima ondata di Coronavirus, con la società che ha deciso di ampliarlo ed estenderlo a tutti i dipendenti dopo aver ricevuto feedback positivi proprio dai suoi dipendenti. Ci saranno impatti sui tempi di sviluppo delle varie IP in lavorazione presso gli studi interni, tra cui l’attesissimo Final Fantasy XVI?