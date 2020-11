Cyberpunk 2077: i nuovi DLC saranno svelati dopo il lancio

Negli ultimi mesi, la data di uscita di Cyberpunk 2077 è stata incerta, soprattutto dopo che il gioco ha subito dei ritardi. Ieri, CD Projekt Red ha rivelato in un incontro con gli investitori che il gioco sarebbe stato lanciato sicuramente il 10 dicembre e sembra che lo studio sia fiducioso che raggiungerà la suddetta data di lancio. In modo simile a The Witcher 3, i giocatori potrebbero aspettarsi di vedere molti contenuti post-lancio per Cyberpunk 2077 . Inizialmente, CD Projekt Red voleva rivelare tutti i piani DLC per il titolo prima del rilascio del gioco, ma ora sembra che i giocatori non saranno in grado di sentirne parlare fino a dopo il lancio del gioco a dicembre. Oltre ai futuri DLC di Cyberpunk 2077 di cui i giocatori non sentiranno parlare fino a dopo l’uscita del gioco, CD Projekt Red prevede anche di includere una modalità multiplayer. In una dichiarazione rilasciata dal presidente di CD Projekt Red Adam Kicinski, ha spiegato:

dopo il recente ritardo, abbiamo deciso di attendere l’uscita per fornire ai giocatori il gioco e quindi iniziare a parlare di progetti futuri.

Ovviamente, dato che Cyberpunk 2077 è già stato ritardato tre volte, non sorprende che CD Projekt Red stia investendo tutte le sue risorse per garantire che il gioco raggiunga la data di rilascio prevista. Diverse settimane fa, sono emerse notizie secondo cui il valore delle azioni di CD Projekt Red è diminuito del 25% dal suo picco lo scorso agosto: tuttavia, con il gioco pronto per il rilascio a dicembre, si prevede che il valore delle azioni di CD Projekt Red si riprenderà, soprattutto perché il titolo sarà sicuramente un successo sia commerciale che critico. I giocatori che intendono acquistare Cyberpunk 2077 su PC saranno felici di sapere che CD Projekt Red offre contenuti bonus per gli acquirenti di Cyberpunk 2077 Steam e GOG . Il contenuto bonus ha la forma di un racconto chiamato 2 AM-She Calls, scritto dal responsabile della storia del gioco, Tomasz Marchewka. Cyberpunk 2077 verrà lanciato il 10 dicembre 2020 per PC, PS4, Stadia e Xbox One, con le versioni PS5 e Xbox Series X e Xbox Series S attualmente in fase di sviluppo.