Atelier Ryza 2: pubblicati trailer del prologo, gameplay e novità post-lancio

L’editore Koei Tecmo e Gust hanno pubblicato il trailer del prologo e il primo gameplay per Switch di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, oltre a dettagliare gli aggiornamenti gratuiti del gioco previsti per il lancio a fine dicembre e fine gennaio in Giappone. Di seguito i dettagli dell’aggiornamento:

Aggiornamento gratuito n. 1 (disponibile a fine dicembre)

Aggiornamento dell’espansione della modalità foto: posiziona i mostri!

Weasel Roast n. 2 e 3 – Punta al punteggio più alto!

Aggiunta la modalità ad alta difficoltà Legend

Aggiornamento gratuito n. 2 (disponibile a fine gennaio)

Aggiornamento speciale per la modalità foto: sono stati aggiunti movimenti e cornici dedicati!

Pacchetto musica di sottofondo serie Atelier : goditi la musica di sottofondo delle serie Atelier e dei titoli Gust!

Koei Tecmo e Gust hanno anche annunciato diverse collaborazioni imminenti con Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy , tra cui:

Romance of the Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack Bundle – I dettagli saranno annunciati in seguito.

– I dettagli saranno annunciati in seguito. Uncharted Waters Online: Lost Memories – Seven Wonders – Ryza e Lent entrano nel mondo di Uncharted Waters Online nell’evento di collaborazione Alchemist of Secret Waters. Ottieni le armi, i costumi e uno stemma speciale per la nave.

– Ryza e Lent entrano nel mondo di Uncharted Waters Online nell’evento di collaborazione Alchemist of Secret Waters. Ottieni le armi, i costumi e uno stemma speciale per la nave. #Compass – Sentou Setsuri Kaiseki System – Collaborazione prevista per il 2021.

– Collaborazione prevista per il 2021. Blue Oath – Collaborazione per eventi speciali prevista per l’inizio del 2021.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 3 dicembre in Giappone e per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 26 gennaio 2021 in Nord America. e il 29 gennaio in Europa. La versione PlayStation 5avrà un aggiornamento gratuito digitale solo per gli utenti che acquistano la versione su PlayStation 4.