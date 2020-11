Final Fantasy Brave Exvius: aggiunge i personaggi di Kingdom Hearts

Final Fantasy Brave Exvius è noto per ospitare alcuni eventi crossover anche con altri franchise di Square Enix come Octopath Traveler: ancora oggi i crossover continuano con l’ultimo evento Kingdom Hearts del gioco di ruolo mobile basato su gacha. Da oggi fino al 9 dicembre, il titolo ospiterà una collaborazione con Kingdom Hearts ispirata al titolo mobile Kingdom Hearts Dark Road. Al centro del crossover c’è un nuovo evento sotterraneo che consente ai giocatori di scoprire i segreti dietro il passato di Xehanort e ciò che ha portato il giovane portatore di keyblade sulla strada per diventare il primo principale antagonista della serie. I giocatori possono quindi sbloccare Young Xehanort come unità giocabile completando il dungeon, così come altri equipaggiamenti esclusivi e ricompense partecipando ad altri eventi.

Oltre a Young Xehanort, i giocatori possono anche mettere le mani sulle versioni di Kingdom Hearts 3 di Sora, Riku e Kairi, disponibili durante l’evento come le nuove unità Neo Vision del gioco. A completare il roster a tempo limitato ci sono le versioni KH 1 di Sora, Riku, Cloud e Sephiroth, che stanno tornando dai precedenti eventi di Kingdom Hearts di Brave Exvius.

Ognuno di questi personaggi può essere guadagnato tramite evocazione e, durante il corso dell’evento, Final Fantasy Brave Exvius darà ai giocatori due biglietti di evocazione gratuiti che garantiranno ciascuno un’unità KH . Per migliorare ulteriormente le possibilità dei giocatori di evocare con successo, il gioco offre 11 evocazioni gratuite ogni tre eseguite per tutta la durata dell’evento, oltre a 10 evocazioni gratuite ogni giorno fino al 9 dicembre. Final Fantasy Brave Exvius è disponibile per dispositivi mobile.