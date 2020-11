The Medium: i compositori parlano della musica di gioco

Blooper Team ha appena rilasciato un nuovo dietro le quinte riguardante The Medium, titolo horror in arrivo nel 2021 su PC, Xbox Series X e S. Nello specifico, si tratta delle musiche del gioco, e a parlare sono i due compositori Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka.

La domanda che viene posta è: “come suona il mondo degli spiriti? Il suono esiste anche quando si passa attraverso il velo?”. Il mondo di gioco prende spunto dai dipinti del pittore polacco Zdzisław Beksiński, astratti da una parte e misteriosi dall’altra. Yamaoka, noto per le musiche di uno dei titoli horror per eccellenza, Silent Hill, fa sapere che per lui l’horror non è solo usare rumori paurosi, ma anche suoni completamente alieni al mondo di gioco, musiche che fanno sentire fuori posto. Reikowski, dice di amare l’utilizzo dei silenzi per i propri lavori, con musica minimale, rispetto ad un uso eccessivo di sonorità. Ed in un gioco come Medium sono fondamentali per creare le giuste atmosfere dei luoghi, specie quelli abbandonati che vengono descritti nel gioco.

Il filmato lascia inoltre intendere che a breve arriverà un nuovo dietro le quinte. Lasciandovi qui sotto al video, vi ricordiamo che The Medium sarà disponibile dal 28 gennaio 2021.