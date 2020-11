Big Mouth: la Season 4 sta per arrivare su Netflix

Durante questo anno particolarmente intenso, diviso tra la pandemia mondiale e le questioni politiche ed economiche, l’ansia nel 2020 ha ormai raggiunto la massa critica. Fortunatamente, Maury il Mostro degli Ormoni è qui insieme a tutti gli altri protagonisti di Big Mouth per aiutarci a ritrovare un po’ di allegria nel trailer della prossima quarta stagione dello show, che arriverà in anteprima su Netflix il 4 dicembre. Doppiato dal co-creatore della serie e star Nick Kroll.

Altre guest star della quarta stagione includono Seth Rogen, Josie Totah, Lena Waithe, Quinta Brunson, John Oliver, Sterling K.Brown, Paul Giamatti, Maya Erskine e Anna Konkle. Inoltre, Ayo Edebiri è stata scelta per interpretare il personaggio birazziale Missy, in sostituzione di Jenny Slate, nel penultimo episodio della stagione. Le prime tre stagioni di Big Mouth sono state a dir poco eccellenti e, a giudicare da questo impressionante elenco di guest star e dalle piccole anticipazioni che siamo riusciti a vedere nel trailer, la quarta stagione promette altrettanto bene. La stagione 4 di Big Mouth è in arrivo, perciò mettetevi comodi, prendete i pop-corn e riguardatevi tutti gli episodi passati mentre vi preparate alle nuove puntate!

La quarta stagione di Big Mouth si concentra sull’ansia; l’ansia di crescere, di capire chi sei, di scoprire te stesso, di accettarti. La stagione inizia al campo estivo prima che la nostra banda ritorni a scuola. Maria Bamford interpreta Tito, l’insetto ansioso che prende di mira tutti i nostri bambini preferiti. Mentre la stagione avanza, incontriamo Gratitoad interpretato da Zach Galifianakis, che è lì per aiutare il nostro equipaggio a far fronte alla loro ansia e non lasciare che sia lei a prendere il sopravvento. Come nella grande tradizione di Big Mouth, lo spettacolo continua ad esplorare la sessualità umana e tutto ciò che la circonda, inclusa l’identità razziale e sessuale, l’amore in tutte le sue forme e il “periodo più grande di sempre”.



Vi terremo aggiornati