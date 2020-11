Zero Gunner 2: in arrivo su Steam

Nel 2001 usciva, nelle sale giochi giapponesi e su Dreamcast, Zero Gunner 2, shooter multidirezionale sviluppato da Psikyo e sequel del primo capitolo del 1997. Nel 2018 ne è uscita anche una versione su Nintendo Switch. Di poche ore fa è invece la notizia che il gioco arriverà a breve anche su PC, vi Steam, per la precisione dal 21 dicembre.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato dal publisher City Connection.

— CITY CONNECTION (@claricedisc) November 27, 2020