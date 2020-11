The Unexpected Quest: trailer per il lancio odierno

PQube ha pubblicato il trailer di lancio di The Unexpected Quest, adventure strategico sviluppato da parte di Rionix. Da oggi il titolo è infatti disponibile su Steam, e per la prima settimana è scontato del 20%.

The Unexpected Quest è “un gioco di avventura con elementi di strategia e gestione in un’ambientazione fantasy medievale, che trae ispirazione da classici come Warcraft 3 e The Settlers. Intraprendi missioni, scova tesori e gestisci le tue risorse mentre costruisci, combatti, lanci magie e prepari pozioni per portare ordine in un mondo sull’orlo del disastro.”

Queste la caratteristiche attraverso il sito ufficiale del gioco:

ESPLORA

Strane creature che vivono in luoghi diversi ti aspettano. Alcune di loro ti aiuteranno, altre hanno bisogno del tuo aiuto e altre prenderanno in simpatia la tua testa … o, meglio, il tuo cervello fresco. Visiterai villaggi tranquilli, cime innevate, foreste impenetrabili e paludi maleodoranti. Ma una cosa rimarrà la stessa: l’avventura ti aspetta ovunque!

RACCOGLI RISORSE

Raccogli tutto ciò che non è fissato al pavimento! Ai nani non dispiace lavorare, ma non alzeranno un dito a stomaco vuoto. Non puoi costruire un mulino funzionante con fango e bastoncini, quindi dovrai cercare i materiali appropriati. Mantieni scorte di cibo e risorse abbondanti e il tuo mondo si espanderà!

COSTRUISCI

Costruisci ponti su fiumi turbolenti, costruisci moli nelle paludi, ripara edifici e costruiscine di nuovi! I mulini forniranno cibo, le segherie forniranno materiali da costruzione, le fucine miglioreranno le attrezzature e puoi sempre vendere le eccedenze al mercato. Molti stili e colori di costruzione ti aspettano nel gioco.

VAI ALLA RICERCA

I cittadini del mondo hanno sempre avuto molti problemi da superare e missioni da intraprendere. Cerca di aiutare tutti quelli che puoi e raccogli i frutti delle tue fatiche. Puoi anche contare sempre su ciò che è più importante: sincere parole di gratitudine *.

* I personaggi dei giochi per computer non hanno sentimenti o menti reali.

COMBATTI

Puoi andare molto più lontano con una parola gentile e una spada che con una parola gentile da sola. Assumi soldati esperti, potenzia le loro armature e armi, combatti e conquista. Chi ha detto che la penna è più potente della spada non è mai stato sul lato sbagliato di una Claymore!

LANCIA INCANTESIMI

Non hai abbastanza cibo o materiali? I tuoi soldati stanno morendo per le ferite? I lavoratori hanno deciso di creare un sindacato? Oggetti magici e pozioni porranno rimedio alla situazione! Risparmia l’oro, completa le missioni e saccheggia i forzieri. Ci sono molti modi per ottenere oggetti magici!