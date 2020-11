Final Fantasy XIV Online: evento streaming annunciato per il prossimo anno

I giocatori dell’MMORPG ambientato nell’epico mondo di Final Fantasy, Final Fantasy XIV Online, avranno sicuramente tanto da vedere nel nuovo aggiornamento in arrivo nel mese di dicembre che porterà il gioco alla versione 5.4. Tuttavia, il colosso giapponese, Square Enix, ha dichiarato che terrà un evento streaming dedicato al titolo.

Tale evento, il quale promette di annunciare qualcosa di interessante, si terrà il prossimo anno. Avete capito bene, Square Enix ha messo in lista il suo evento per la propria produzione e si terrà esattamente il giorno 6 febbraio alle nostre ore 2.30. Purtroppo l’evento si svolge con il fuso orario Pacific Time.

Si tratta, con buona probabilità, della nuova grande espansione che andrà ad arricchire ulteriormente i già ricchi contenuti di Final Fantasy XIV Online. Vi ricordiamo che, attualmente, l’ultima espansione disponibile per il titolo è A Realm Reborn, per PlayStation 4 e PC.

We've got something else in store…

✨ Introducing the #FFXIV Announcement Showcase! ✨

We'll be announcing cool things 👀

📅 Join us on Feb. 5 at 5:30 p.m. (PST) / Feb. 6 at 1:30 (GMT)! pic.twitter.com/HuAlOqhlvL

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) November 27, 2020