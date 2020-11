Earth Defence Force World Brothers: nuovo gameplay trailer sulle squadre

Oggi D3 Publisher ha fatto uscire un nuovo trailer del suo gioco d’azione Earth Defence Force World Brothers. Il filmato si concentra sulla capacità di comporre le squadre, con una varietà di personaggi che hanno armi ed equipaggiamenti differenti.

Inoltre, il trailer mostra come si può cambiare al volo il personaggio che si controlla, per adattarsi a situazioni specifiche. Earth Defense Force World Brothers è stato annunciato a fine giugno, con una data di rilascio per il Giappone il 24 dicembre, su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Arriverà in occidente all’inizio del 2021.