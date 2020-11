IIDEA terrà un evento al Milan Games Week

Milan Games Week 2020 è iniziata e, come ogni anno, all’interno del più importante evento dedicato al mondo dei videogiochi in Italia non mancheranno grandi novità per gli appassionati di videogiochi, ma anche momenti di approfondimento per chi vuole saperne di più su questo mondo. In particolare, IIDEA ha oggi il piacere di invitarti a partecipare all’incontro “MGW Family – IIDEA presenta il portale Tuttosuivideogiochi”, che si terrà domenica 29 novembre dalle 10 alle 11 in forma digitale e sarà un momento di incontro per discutere di come oggi i videogiochi siano sempre più un’occasione di condivisione tra genitori e figli, e del perché sia fondamentale imparare a usarli bene.

L’attuale situazione di emergenza sanitaria sta infatti contribuendo a modificare la percezione dei videogiochi e il loro utilizzo all’interno delle famiglie, bambini e ragazzi trascorrono molto più tempo tra le mura domestiche e trovare degli stimoli positivi è sempre più sfidante per i genitori. Spesso però i genitori non hanno una grande conoscenza del mezzo e possono trovarsi in difficoltà nel favorire un gioco equilibrato. Per ovviare a questa necessità, l’associazione che rappresenta il mondo dei videogiochi in Italia ha creato Tuttosuivideogiochi.it, il primo portale nazionale dedicato ai genitori, agli educatori e a tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino il mondo dei videogiochi.

Interverranno quattro professionisti che potranno raccontare la loro esperienza – anche e soprattutto di genitori – e spiegare perché videogiocare in famiglia: