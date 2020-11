Assassin’s Creed Valhalla: nuovo update causa problemi su PS5

Come vi abbiamo detto nella giornata di ieri, un nuovo aggiornamento è stato rilasciato da parte di Ubisoft per il suo Assassin’s Creed Valhalla, update per tutte le console e con lo scopo di mettere qualcosa a posto. Per quanto qualche console ne abbia giovato, il sistema targato Sony, PlayStation 5, ha invece riscontrato problemi legati al framerate.

Nel dettaglio, selezionando la modalità Performance su PS5, il framerate arriva anche a toccare i 40 fps in alcuni casi. Risulta sicuramente strano visto che la modalità Performance ha in realtà il compito di ridurre problemi di questo tipo e, ancor più da notare è che PlayStation 5, fino a prima dell’aggiornamento, non aveva di questi problemi.

Visto i tanti report da parte degli utenti, Ubisoft è sicuramente all’attivo in questo momento per individuare il problema e rilasciare un hotfix il prima possibile. Non ci sarà, probabilmente, molto da aspettare per gli utenti PlayStation 5 per tornare a giocare normalmente ad Assassin’s Creed Valhalla.